"الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء - بيان بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، وليلا وفي الصباح الباكر يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح على القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 24

العاصمة الإدارية 39 23

6 أكتوبر 39 22

بنهــــا 39 23

دمنهور 37 22

وادي النطرون 38 22

كفر الشيخ 39 23

المنصورة 39 22

الزقازيق 39 23

شبين الكوم 38 22

طنطا 38 22

دمياط 31 23

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 39 22

السويس 39 22

العريش 34 20

رفح 33 20

رأس سدر 38 24

نخل 36 18

كاترين 32 14

الطور 38 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 39 26

الإسكندرية 32 23

العلمين 32 22

مطروح 32 21

السلوم 35 20

سيوة 40 23

رأس غارب 38 25

الغردقة 39 26

سفاجا 39 25

مرسى علم 39 26

الشلاتين 37 24

حلايب 34 25

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 33 24

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

المنيا 42 25

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 44 26

أبوسمبل 42 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 43 30

المدينة 42 28

الرياض 38 24

المنامة 34 28

أبوظبي 38 28

الدوحة 39 28

الكويت 39 26

دمشق 32 18

بيروت 25 20

عمان 31 19

القدس 30 18

غزة 28 20

بغداد 36 22

مسقط 36 31

صنعاء 30 17

الخرطوم 43 29

طرابلس 31 24

تونس 31 20

الجزائر 22 14

الرباط 22 13

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 26 11

إسطنبول 22 13

إسلام آباد 37 24

نيودلهي 45 31

جاكرتا 35 25

بكين 33 20

كوالالمبور 33 24

طوكيو 29 18

أثينا 26 17

روما 27 13

باريس 20 11

مدريد 22 10

برلين 23 13

لندن 21 11

مونتريال 22 14

موسكو 18 07

نيويورك 21 13

واشنطن 22 14

نواكشوط 29 20

أديس أبابا 26 14