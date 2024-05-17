حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد" تُحذر من موجة شديد الحرارة ورياح بهذه المناطق -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 18 مايو الجاري، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت، تشهد اضطراب الملاحة البحرية، على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

وأشارت إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس غدًا السبت، تشهد نشاط رياح، على القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء والبلاد.

من جانبه، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال فترة القادمة تكون شديدة الحرارة خلال فترات النهار، وتصل درجة الحرارة المئوية إلى 39 درجة غدًا السبت.

وأضافت "غانم"، خلال بث مباشر عبر صفحة "الخليج 365"، أنه يجب ارتداء الملابس الصيفية القطنية الخفيفة خلال الفترة القادمة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض لدرجات الحرارة خلال الفترة القادمة، حيث يمكن أن تتخطى الـ41 درجة مئوية في هذه الحالة.

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