"يمنح الطلاب شهادات مزورة".. ضبط سيدة تُدير كيان تعليمي وهمي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بمحافظة الغربية، واتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات - مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان - 2 أكلاشيه - 2 دفتر تحصيل نقدية - جهاز حاسب آلي بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي").

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

ق.