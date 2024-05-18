"السياحة" في أسبوع: فتح المتاحف مجانا بهذا الموعد.. وتفاصيل حج 2024 البري هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة السياحة والآثار، تقريرًا بشأن حصاد الـ7 أيام الماضية، والتي شهدت مجموعة من الأنشطة، والقرارات، والأحداث ومن بينها الإعلان عن اختيار الغردقة كثالث أفضل الوجهات الطبيعية للزيارة في العالم وفقًا لموقع TripAdvisor.

ويرصد "الخليج 365"، حصاد وزارة السياحة والآثار، خلال الـ7 أيام الماضية، وفقًا لبيان الوزارة كما يلي:

وزارة السياحة والآثار توشك على إنهاء إجراءات برامج الحج البري للموسم هذا العام

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية للشركات السياحية، عن قرب إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة ببرامج الحج البري للموسم هذا العام، وذلك في ضوء تنوع برامج الحج المقدمة من قبل شركات السياحة والتي تتراوح مستوياتها من حج الخمس النجوم إلى الحج البري.

كما تواصل الوزارة إجراءاتها المكثفة لسلامة وراحة الحجاج والتأكد من توفير تجربة حج آمنة وميسرة، كما تم الدفع بلجان مشتركة للمنافذ البرية قبل سفر الحجاج لتسهيل سفر ووصول وتسكين حجاج البري. وقامت الوزارة بمنح الموافقة لعدد 150 أتوبيس سياحي للقيام بنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

150 أتوبيسًا.. السياحة تكشف تفاصيل برامج الحج البري

في اليوم العالمي للمتاحف.. المتاحف التابعة للمجلس الأعلى تفتح أبوابها مجانًا للمصريين

أعلنت وزارة السياحة، عن فتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار، ماعدا هيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، أبوابها غدًا السبت مجانًا لزائريها من المصريين، بالإضافة إلى إقامة عدد من المعارض الأثرية والفنية المؤقتة، والأنشطة والفعاليات والندوات، والورش التعليمية والفنية للزائرين.

كما إنه يمكن لزائري هذه المتاحف في هذا اليوم، المشاركة في الجولات الإرشادية للزائرين مجانًا للتعرف على كل متحف وما يحتويه من مقتنيات أثرية فريدة.

ويأتي ذلك؛ احتفالًا بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

بداية من اليوم.. هذه المتاحف مفتوحة مجانًا للجمهور (تفاصيل)

مشاركة وزير السياحة والآثار نيابة عن رئيس الوزراء في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا

شارك وزير السياحة والآثار، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا لعام 2024 الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتشهد العلاقات المصرية الأوروبية تطورًا كبيرًا على كافة الأصعدة، خاصة في مجال السياحة والآثار، بالإضافة لبعض المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والاتحاد الأوروبي مثل بعض جوانب مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير.

بالصور.. وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال السنوي بـ"يوم أوروبا"

لقاء وزير السياحة والآثار مع سفيرة سويسرا بالقاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والآثار

التقى وزير السياحة والآثار، سفيرة سويسرا بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون في مجال السياحة والآثار، والتعاون مع شركاء المهنة الدوليين وخاصة منظمي الرحلات في سويسرا لعمل حملات تسويقية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري، وكذلك مناقشة آليات تشجيع الاستثمار في المجال الفندقي في مصر.

وخلال الاجتماع تم بحث آليات دفع مزيد من حركة السياحة الوافدة من سويسرا إلى مصر، واستعراض للفعاليات والأنشطة التي من المقرر أن تقيمها السفارة منذ يونيو 2024 وحتى مارس 2025.

السياحة: معرض فني بأهرامات الجيزة لأحد أهم فناني سويسرا الدوليين

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، حيث استعرض عدة موضوعات أبرزها تطوير التجربة السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة والذي سيعد نقلة نوعية تاريخية بها، كما سيتم بنهاية شهر يونيو المقبل بدء دخول المنطقة من المدخل الجديد على طريق الفيوم، وافتتاح مركز الزوار الجديد بالمنطقة. ويُعد تطوير المنطقة وافتتاح المتحف المصري الكبير الوشيك بداية إنطلاق حقيقية لمنتج القاهرة الثقافي الجديد.

نقلة تاريخية بـ"أهرامات الجيزة".. "السياحة": بدء دخول المنطقة من المدخل الجديد

لقاءات رسمية ومهنية لنائب وزير السياحة والآثار والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال سوق السفر العربي

عقد نائب الوزير لشؤون السياحة، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال سوق السفر العربي 2024 ATM، عدة لقاءات رسمية ومهنية مع عدد من مسؤولي الهيئات السياحية ومنظمي الرحلات ومسؤولي بعض شركات الطيران والسياحة العربية والدولية، والتسويق الإلكترونية، ومسؤولي عدد من الشركات المتخصصة في سياحة الحوافز وحفلات الزفاف، وأخرى عاملة بملف الحج والعمرة، وذلك لبحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وزارة السياحة والآثار تشارك في سوق السفر العربي بالإمارات

نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، تشهد توقيع عقد شراكة لإنشاء وتشغيل فندقين بالقاهرة

الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة

شهدت نائب الوزير لشؤون السياحة مراسم توقيع عقد شراكة لإنشاء وإدارة وتشغيل فندقين أحدهما بالقاهرة الجديدة بطاقة فندقية 180 غرفة وآخر بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة فندقية 110 غرفة.

وتتم الشراكة بين إحدى شركات التطوير العقاري المصرية التابعة لإحدى المجموعات المصرية الكويتية المتخصصة في مجال البناء والتشييد، وإحدى سلاسل الفنادق العالمية.

السياحة تشهد مراسم توقيع عقد شراكة لإنشاء وإدارة وتشغيل فندقين

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يستقبل رئيسة جمهورية اليونان

استقبل المتحف اليوناني الروماني رئيسة الجمهورية اليونانية والوفد المرافق لها. وقد تم اصطحاب الضيوف في جولة داخل قاعات المتحف للتعرف على مقتنياته وكذلك زيارة مكتبة المتحف التي تحتوي على مكتبة الأمير عمر طوسون وكتاب وصف مصر، وأول كتالوج للمتحف.

وحرصت رئيسة جمهورية اليونان على التوقيع في كتاب الزوار، وحرص أعضاء الوفد على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة مع مجموعة من الأطفال المصريين بالزي اليوناني.

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية اليونان (صور)

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وزيرة خارجية سلوفينيا

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية وزيرة خارجية سلوفينيا، وسفير دولة سلوفينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، حيث تم اصطحابها بجولة داخل قاعات المتحف، كما حرصت على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعربت خلالها عن امتنانها لحسن الاستقبال وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.

وحرص رئيس هيئة المتحف على إهداء وزيرة الخارجية السلوڤينية هدية تذكارية عبارة عن كتالوج المومياوات الملكية والتي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

الغردقة ثالث أفضل الوجهات الطبيعية للزيارة في العالم تبعًا لموقع TripAdvisor

نشر موقع السفر العالمي TripAdvisor، تقريرًا تضمن أفضل الوجهات الطبيعية التي يمكن زياراتها في العالم.

وجاءت مدينة الغردقة الساحلية في الترتيب الثالث من بين 8 مليون موقع مرشح.

وسلط الموقع الضوء على الأنشطة المائية مثل ركوب الأمواج، والأماكن الشهيرة مثل جزر الجفتون والصحراء الشرقية، والتي يمكن للزائرين الاستمتاع بها أثناء إقامتهم في مدينة الغردقة.

وتعود شهرة مدينة الغردقة كذلك لكونها واحدة من أفضل أماكن الغطس والغوص في العالم، وذلك بفضل شواطئها المذهلة والشعب المرجانية الساحرة ببحرها.

"السياحة": موقع عالمي يختار الغردقة إحدى أفضل الوجهات الطبيعية في العالم