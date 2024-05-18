تفاصيل التحقيقات مع البلوجر نادين طارق: كانت تستهدف أثرياء العرب بمحادثات جنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة لـ ضبط البلوجر نادين طارق في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات تحرض على ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها كانت تقوم بتصوير مقاطع مرئية وكذا مقاطع صوتية تحوي العديد من الألفاظ النابية المسيئة والمنافية للآداب العامة وكذا التعمد بالسب والقذف على البث المباشر؛ لزيادة نسبة المشاهدات.

وأشارت المتهمة، إلى أنها استخدمت التيك توك للتعرف على الرجال من ذوي الجنسيات العربية؛ لاستقطابهم وعمل محادثات معهم عبر تطبيق الواتس آب محادثات جنسية، حتى تتمكن من تحصيل مبالغ مالية نظير علاقاتها المؤلمة منهم واطلعتنا على العديد من تلك المحادثات.

وحصل "الخليج 365" على نسخة من نص تحقيقات القضية وأقوال مجري التحريات في الواقعة والتي جاءت كالآتي:

س- ما الذي أسفرت عنه تحرياتك؟

ج: توصلت تحرياتي إلى أن المتحري عنها آية طارق وشهرتها نادين طارق تقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك وعمل بث مباشر وتقديم مقاطع مرئية ومقاطع صوتيه مسيئة ومنافية للآداب العامة بالتعمد بخلق مشاجرات وخلافات وهميه والإتيان بألفاظ نابية على شخصيات معروفة وغير معروفة والتي من شأنها هدم قيم المجتمع والضرب بأعرافه عرض الحائط.

كشفت التحريات بنشرها تلك المقاطع بحسابات مختلفة على تطبيق تيك توك حساب باسم نادين طارق وحسابات أخرى للحصول على اكبر عدد من المتابعين وكذلك التحصل على مبالغ مالية نظير تلك المشاهدات من محبي مشاهدة الخلافات بين المعروفين على تلك التطبيقات مما يجعلها تتزايد من تلك المقاطع والتي تحوى الفاظ تتنافى مع الآداب العامة لتحصيل اكبر قدر ممكن من المشاهدات ومن ثم العائد المادي نظير تلك الممارسات.

س- ما الذي قمت به عقب ذلك؟

ج: قمت بتسطير محضر بما توصلت اليه تحرياتي وعرضه على النيابة العامة لاستصدار الإذن منها.

س- ما هي كيفية تنفيذك لإذن النيابة؟

ج: بعد إذن النيابة العامة قمت بإعداد مأمورية وقوة من الشرطة السريين والتوجه للمسكن محل إقامة المتحرى عنها مستخدمين سيارة الشرطة الخاصة بالإدارة وبالوصول للعقار، قمت بتوزيع الشرطة السريين بأكمنة ثابتة ومتحركة لتأمين المأمورية وبعمل التحريات السرية والمراقبات الميدانية والتي أكدت لنا تواجد المأذون بضبطها بالمسكن، وعليه قمت بنشر قوة من الشرطة السرية بالمكان لتأمين المداخل والمخارج وفي نحو الساعة السادسة والنصف مساء قمت بالطرق على الباب فتحت لنا المأذون بضبطها فأطلعناها على شخصنا وطبيعة مأموريتنا فظهرت عليها علامات الخوف والارتباك وقمنا بتهدئتها وإفهماها طبيعة مأموريتنا وما جاءت به التحريات وقيامها بنشر مقاطع مرئية ومقاطع صوتية مخلة بالآداب العامة والتي من أهدافها هدم قيم المجتمع ونشرها على التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المرئية للكافة حتى وأن قررت صحة ذلك وعليه قمنا بالتحفظ عليها وبحوزتها تليفون محمول ماركة ايفون لبني اللون وأقرت باستخدامه لأعمال تصوير وبث الفيديوهات المخلة بالآداب العامة والمقاطع علي مواقع التواصل الاجتماعي وبتفتيش المسكن خاصتها لم تعثر على ثمة مخالفات يعاقب عليها القانون وعليه قمت بالتحفظ على المتهمة وكذا الهاتف المحمول خاصتها ومن ثم العودة إلى ديوان الإدارة لتحرير محضر لما تم من إجراءات.

وبمناقشة المتهمة أقرت بقيامها بتصوير مقاطع مرئية وكذا مقاطع صوتية تحوي العديد من الألفاظ النابية المسيئة والمنافية للآداب العامة وكذا التعمد بالسب والقذف على البث المباشر والتعمد في اختلاق المشاكل والخلافات بينها وبين العاملين على تلك التطبيقات المرئية للكافة وذلك لزيادة نسبة المشاهدات ومن ثم زيادة مكاسبها المادية من تلك التطبيقات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (التيك توك) وعمل حسابات مختلفة باسم نادين طارق وذلك نظير وبمقابل مادي تتحصل عليه نظير المشاهدات واستخدام هاتفها المحمول المضبوط بحوزتها في ذلك النشاط المنافي للآداب العامة والذي من شأنه هدم قيم المجتمع المصري والخروج عن أعرافه وقامت بإطلاعنا على هاتفها المحمول كما أقرت بقيامها بالتعمد بالتلفظ بألفاظ مسيئة وذلك على تطبيق (التيك توك) للكافة والجميع.

كما أضافت باستخدام ذلك التطبيق تيك توك للتعرف على الرجال خاصة من الرجال ذوي الجنسيات العربية لاستقطابهم وعمل محادثات معهم عبر تطبيق الواتس آب محادثات جنسية، حتى تتمكن من تحصيل مبالغ مالية نظير علاقاتها المؤلمة منهم واطلعتنا على العديد من تلك المحادثات.

س- هل قمت بتفتيش المتهمة ومسكنها آنذاك؟

ج: لم أقم بتفتيش شخصها ولكن قمت بتفتيش مسكنها.

س- ما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش؟

ج: لم تعثر على ثمة مخالفات يعاقب عليها القانون وقدمت لنا تليفون محمول ماركة أيفون لبني اللون.

س- ما طبيعة استخدمها لذلك الهاتف؟

ج: تقوم باستخدامه في أعمال تصوير وبث الفيديوهات المخلة بالآداب العامة والمقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

س- كيف وقفت على ذلك؟

ج: من خلال مواجهتي لها وإقرارها لي بذلك.

س- ما الذي قمت به عقب ذلك؟

ج: قمت بالتحفظ عليها وعلى الهاتف المحمول والعودة إلى ديوان الإدارة لتحرير محضر لما تم من إجراءات.

س- وما قصد المتهمة تحديدًا من ارتكاب تلك الواقعة؟

ج: تصوير مقاطع مرئية وكذا مقاطع صوتية تحوي العديد من الألفاظ النابية المسيئة والمنافية للآداب العامة وكذا التعمد بالسب والقذف على البث المباشر والتعمد في اختلاق المشاكل والخلافات بينها وبين العاملين على تلك التطبيقات المرئية للكافة وذلك لزيادة نسبة المشاهدات ومن ثم زيادة مكاسبها المادية من تلك التطبيقات ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل (التيك توك) وعمل حسابات مختلفة باسم نادين طارق وذلك نظير وبمقابل مادي تتحصل عليه نظير المشاهدات واستخدام هاتفها المحمول المضبوط بحوزتها في ذلك النشاط المنافي للآداب العامة.

س- كيف وقفت على ذلك؟

ج: من خلال مواجهتي لها وإقرارها لي بذلك كما أضافت باستخدام تطبيق تيك توك للتعرف على الرجال خاصه من الرجال ذوي الجنسيات العربية لاستقطابهم وعمل محادثات معهم عبر تطبيق الواتس اب (محادثات جنسية مؤلمة) حتى تتمكن من تحصيل مبالغ مالية نظير علاقاتها المؤلمة منهم واطلعتنا على العديد من تلك المحادثات.

كانت ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على البلوجر نادين طارق، بتهمة نشر عدة فيديوهات خادشة للحياء عن طريق قول بعض الإيحاءات المنافية للآداب العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية عدة معلومات عن البلوجر الشهيرة بنشرها فيديوهات تحتوي فيها على بعض التصرفات التي قد تكون منافية لقيم وعادات المجتمع المصري، بعدما أثارت الجدل بشكل كبير في نشر عدد من الفيديوهات على التيك توك.