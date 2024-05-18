9 صور جوية تكشف شق الجبل لتنفيذ القطار الكهربائي السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح).

ونشرت الوزارة، أحدث صور جوية من أعمال شق الجبل من أجل تنفيذ مسار القطار.

وأكدت أن القطار الكهربائي السريع سيغطي أنحاء الجمهورية، كما يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).

كما يساعد في خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، ومنها المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.

وتعزز شبكة القطار الكهربائي السريع، من خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

كما تساعد في خلق محاور لوجستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وشمال وجنوب البلاد، إلى جانب ربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير).