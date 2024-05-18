قرار جديد من القضاء بشأن إدراج أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن خالد علي المحامي، أن محكمة النقض، ألغت، قرارًا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر، وكان أبرزهم، لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا محمد أبوتريكة.

وأوضح خالد علي المحامي، عبر صفحته الشخصية، أن تلك القضية الشهيرة معروفة باسم لاعب الكرة "أبوتريكة"، وتم إدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال في العام 2017، وقضت محكمة النقض، حينها بإلغاء القرار، ولكن بعد عام واحد صدر قرارًا مماثلًا بإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت محكمة النقض حينها على هذا الإدراج.

وأضاف علي، أن النيابة العامة في أبريل 2018، تقدمت طلب لمدة 5 سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018، وقضت محكمة النقض بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023، واستمعت محكمة الجنايات لمرافعتنا، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى.