مع بدء التقديم| تعرف على مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024.. أبرزها مكافأة شهرية أثناء الدارسة

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ وزارة الداخلية في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاون الأمن بدءً من اليوم السبت، وحتى الخميس 27 يونيو، أون لاين عبر موقع الوزارة.

ما المزايا الممنوحة للمتقديم؟

تتضمن المزايا الممنوحة للمتقدمين وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.

يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، فيما يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، فضلا عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

طريقة التقديم بمعهد معاوني الأمن 2024:

ونوهت أنه سيتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) "moi.gov.eg".

أماكن سحب الكراسات للراغبين في التقديم 2024:

وسحب كراسات الالتحاق يكون من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهي معهد معاوني الأمن بطره "ذكور" بمحافظات (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط ، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية السويس، بورسعيد).

ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادي النطرون "ذكور" بمحافظات (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية) ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا).

ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل الا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، او من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.