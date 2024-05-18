أعيرة نارية في الهواء.. ضبط 3 أشخاص اعتدوا على موظف بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص؛ لاعتدائهم على موظف بإحدى الشركات بالقاهرة محدثين إصابته.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول: (موظف بإحدى الشركات – مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح قطعي باليد "تم نقله للمستشفى"، طرف ثان: (3 أشخاص بحوزتهم طبنجة – 2 سلاح أبيض "سكين" – عدد من الطلقات) بسبب خلافات سابقة بينهم حيث قام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بإطلاق عيار ناري في الهواء والتعدي عليه بالضرب بالأسلحة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.