المشدد 15 سنة لمتهمة بقضية الهجوم على دير الأنبا صموائيل في العدوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، بمعاقبة المتهمة "نجلاء. م. ع" في إعادة إجراءات محاكمتها بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"الهجوم علي دير الأنبا صموائيل بالعدوة"، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

يذكر أن المتهمة المعاد إجراءات محاكمتها صادر ضدها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولى ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، أصدرت في شهر يونيو الماضي، الحكم على 10 متهمين بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلامياً بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة "؛ حيث عاقبت 4 متهمين بالإعدام شنقاً بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية والمشدد 15 سنة 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة واحدة.

وأمرت بوضع المتهمين المحكوم عليهم وكيان داعش التابعين له علي قوائم الإرهاب وقوائم الكيانات الإرهابية.

كما قضت المحكمة بحل جماعة داعش الإرهابية وغلق جميع مقراتها داخل وخارج البلاد.

وذلك في القضية رقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر المقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر المقيدة برقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.