26 صورة ترصد إقبال المواطنين على المتحف المصري بالتحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تصوير- محمود بكار:

شهد المتحف المصري بميدان التحرير، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من المصريين والأجانب عشاق الحضارة المصرية القديمة.

وانتشرت أفواج الزائرين بين أضرحة وقاعات المتحف للتعرف على حضارة المصريين القدماء.

يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق الثامن عشر من مايو في كل عام.

وكان المجلس الأعلى للآثار، خصص هذا اليوم للدخول مجانًا لكل المتاحف الأثرية بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعرف على حضارة مصر التي تمتد عبر الزمن لأكثر من 7 آلاف عام.

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