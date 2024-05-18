شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعدوا عن الشمس.. الأرصاد توجه 4 نصائح عاجلة للمواطنين بسبب موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عددا من النصائح الهامة للمواطنين بسبب الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد من اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على كل الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27.