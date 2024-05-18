شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بلجيكا لدى مصر: العلاقات بين البلدين شهدت طفرة كبيرة وشراكتنا قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير بلجيكا لدى مصر فرانسوا كورنييه دى إلزيوس، أن العلاقات بين البلدين شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهو ما عكسته وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين، واصفا التعاون بين مصر وبلجيكا بأنه "عميق وجيد للغاية" في المجالات كافة، إذ تعود العلاقات إلى عام 1938 في عهد الدولة الحديثة في مصر والدولة الحديثة في بلجيكا في ذات الوقت.. مشيرا إلى أن البارون أمبان الذى أسس ضاحية مصر الجديدة هو بلجيكي الجنسية.

وأشاد سفير بلجيكا لدى مصر - خلال تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - بالشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين، إذ تعد مصر الشريك التجاري الثاني لبلجيكا في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كونها شريكا مهما بالنسبة لبلاده في إفريقيا بفضل موقعها الجغرافى المتميز.

من جهة أخرى، قال سفير بلجيكا لدى مصر" إن الوضع الحالي في رفح الفلسطينية "مروع للغاية" في ضوء المعاناة الجماعية للفلسطينيين، والتي نأمل أن تتوقف فورًا، ولابد من الوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً والتحدث عن اليوم التالي..مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أطلق عدة مقترحات".

وأضاف "دي إلزيوس" - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي - "أن بلجيكا ترى وتؤكد أن حل الدولتين يعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، لاسيما في ظل الأزمة التي يشهدها قطاع غزة حاليا، وأنه لا يوجد حل سوى حل الدولتين، وأن أي شىء آخر يسير في اتجاه إقامة دولة واحدة هو أمر غير مقبول، مشددا على أن بلجيكا كما الاتحاد الأوروبي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي".