أخبار مصر.. غدا بدء تسليم أراضى بيت الوطن بالمرحلة التكميلية 2 بالعبور

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، ملامح نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد الذي سيطبق ويُعلن عنه الفترة المقبلة.

وأشار الوزير بكلمته خلال حضوره جانب من القوافل التعليمية المجانية لطلبة الثانوية العامة في بورسعيد، إلى أنه سيجرى تطوير مرحلة الثانوية العامة بالكامل بصورة شاملة بناء على توجيهات القيادة السياسية.