شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا بدء تسليم أراضى بيت الوطن بالمرحلة التكميلية 2 بالعبور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة التكميلية 2 بمدينة العبور، غدا الأحد 19/5/2024، وذلك في أيامٍ محددة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بالعدل الدولية
أكد مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية .
وأضاف المصدر رفيع المستوى: مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية
أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.
وزير الإسكان: غدا بدء تسليم أراضى بيت الوطن بالمرحلة التكميلية 2 بمدينة العبور
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة التكميلية 2 بمدينة العبور، غدا الأحد 19/5/2024، وذلك في أيامٍ محددة.
كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، ملامح نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد الذي سيطبق ويُعلن عنه الفترة المقبلة.
وأشار الوزير بكلمته خلال حضوره جانب من القوافل التعليمية المجانية لطلبة الثانوية العامة في بورسعيد، إلى أنه سيجرى تطوير مرحلة الثانوية العامة بالكامل بصورة شاملة بناء على توجيهات القيادة السياسية.
أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها أجهزت بعبوة رعدية مضادة للأفراد على 15 جنديا إسرائيليا في منزل تحصنوا فيه بحي التنور في رفح.
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
ابتعدوا عن الشمس.. الأرصاد توجه 4 نصائح عاجلة للمواطنين بسبب موجة الحر
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عددا من النصائح الهامة للمواطنين بسبب الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد من اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع.
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع الترجى التونسى على ملعب حمادي العقربي فى رادس، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الترجى مكوناً من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.
خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو- وسام أبو على
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد بدأت موجة شديدة من الحرارة تؤثر على أغلب محافظات الجمهورية، وسيشهد اليوم مزيدا من الارتفاعات في قيم الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات عن العظمى في القاهرة الكبرى بسبب التأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
سعر جرام الذهب الآن فى مصر 3171 جنيها لعيار 21
تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا بسبب الصعود الكبير في السعر العالمي للذهب بختام تداولات الأسبوع، حيث أغلقت الأوقية فوق مستوى 2400 دولار .أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3623 جنيها.
عيار 21 يسجل 3170 جنيها.
عيار 18 يسجل 2717 جنيها.
عيار 14 يسجل 2113 جنيها.
الجنيه الذهب 25360 جنيها.
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