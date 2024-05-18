شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من المسح الشامل لقريتي باويط والأقادمة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقريتي الأقادمة وباويط بمحافظة أسيوط، الذي كشف أن 40 % من الأسر التي بحثها المختصون ببيت الزكاة والصدقات تستحق إدراجها ضمن البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات، وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مايو 2024م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت الموافق 18 من مايو 2024م، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» كشف أن نسبة الفقر في القريتين تصل إلى 79 % وأن عدد سكان القريتين يصل إلي 30818 فردًا، وأن عدد الأسر الفقيرة يصل إلى 4980 اسرة تبين استحقاق 40 % من الأسر التي تم بحثها لأموال الزكاة والصدقات، وسيتم إدراجها تحت برامج دعم نقدي لتقديم الإعانات الشهرية وستر وغطاء وصحة وغارمين وتيسير زواج ووصلات مياه وغارمون، وذلك في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.

أشار تقرير المسح الشامل إلى أن الحالات التي تم بحثها، أُدْرِج 60 % منها ضمن برامج سند للإعانة الشهرية، و 40 % ضمن برامج ستر وغطاء، وتقديم الأجهزة الكهربائية وتيسير زواج الفقيرات غير القادرات، وبرنامج اسكان لتركيب وصلات المياه .

