شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الخدمات الإدارية تطلق دورة توعوية للمرأة العاملة بالتعاون مع واعظات الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مخاطبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن تنظيم وإطلاق أول دورة دعوية للمرأة العاملة بكافة مواقع العمل ذات الصلة بتصنيف النقابة على أن تكون متخصصة فى نشر تعاليم الدين الصحيح من خلال واعظات الوزارة خريجى الأكاديمية الدولية للأوقاف باعتبار ذلك مشروعا قوميا واستثمارا استراتيجيا هادفا نحو تحقيق معنى التنمية الشاملة فى ربوع الجمهورية الجديدة.

وأكد المهيرى، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام التنظيم النقابى بدعم الأنشطة التثقيفية ذات البعد الدينى الصحيح، بهدف منع تسلل أي أفكار مّضللة بين أفراد المجتمع العمالى خاصة أن المرأة ممثل جيد في التربية والتعليم وقادرة على صناعة طفل قويم من أجل مستقبل أفضل .

ثمنت المخاطبة اهتمام وزير الأوقاف بدور المرأة كواعظة التى تتفرد بها مصر بإشراكها في الأنشطة الدعوية، خاصة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى الذى يؤكد أن زيادة الولاء لقيم العمل والانتاج واحدا من الركائز الرئاسية التى ينادى بها الإسلام وهو هدف استراتيجى أقره دستور التنظيم النقابى وبعمل على نشره بصفته متفق ومنهج تعاليم الدين الاسلامى الصحيح .

وقال السيد العسيرى نائب رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية عن وجه بحرى ومن العاملين بوزارة الاوقاف، إن مجلس إدارة النقابة يدعم ملف المرأة العاملة بمواقع العمل على مستوى 27 محافظة بما يتوافق وتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا، مستهدفا من بين ذلك تحصين العمل الدعوي المقدم للسيدات لنشر الوسطية مؤكدا أن العاملين بوزارة الأوقاف وعددهم نحو 200 ألف عضو تابعين لتصنيف نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية حريصون على التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات لنشر تعاليم الدين الصحيح وفق استراتيجيات وآليات عمل وزارة الأوقاف المنصوص عليها.