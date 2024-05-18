شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. اختبر مهاراتك فى الاقتصاد والإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” نماذج لشكل أسئلة امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، وذلك من خلال نماذج لعدد من الأسئلة والإجابات في مختلف فصول المنهج الدراسي، حيث يتساءل طلاب الثانوية العامة عن شكل امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء مع قرب امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024.

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وفي السطور التالية نقدم نماذج علمية لأسئلة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، وأسئلة بإجاباتها على مختلف فصول المنهج، وذلك بشكل مبسط للطلاب، يقدمها محمد غبور، أستاذ الرياضيات، لطلاب الثانوية العامة:



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ويؤدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.