شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج إجابة الدراسات للشهادة الإعدادية الترم الثاني بالقاهرة وتوزيع الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الإعدادية، نموذج إجابة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 القاهرة، بعد أن أدى فيه الطلاب الامتحان اليوم السبت، كنا تتضمن نموذج إجابة امتحان الدراسات الاجتماعية الترم الثاني القاهرة، أنه في السؤال الأول في الجغرافيا : سؤال الخريطة عليه درجتين ، وسؤال صوب ما تحته خط 4 درجات لكل مفردة درجة ، وسؤال بم تفسر عليه 4 درجات

كما أوضح نموذج إجابة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة ، أن السؤال الثاني في الكغرافيا وهو سؤال اختر عليه 4 درجات ، وسؤال اذكر نتيجة واحدة عليه 3 درجات ، اما الجزئية ج في السؤال الثاني عليها 3 درجات

وأوضح نموذج إجابة امتحان الدراسات الاجتماعية بأنه بالنسبة لجزء التاريخ في الامتحان ، اجابة سؤال الصواب والخطأ من 10 درجات ، وسؤال دلل بدرجتين ، وسؤال اختر الاجابة الصحيحة من 10 درجات ، وسؤال لمن تنسب الاعمال من 3 درجات ، وسؤال ماذا يحدث من درجتين.