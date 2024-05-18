شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يحضر قمة Rise up للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.

وانطلقت مساء أول أمس، قمة رايز أب RiseUp في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأجرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، جولة تفقدية فى محافظة بنى سويف تضمنت زيارة لمشروعات صناعية وتكنولوجية.