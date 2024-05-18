شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية لدعم التحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تعزيز سبل التعاون الدولي المشترك وقعت اليوم شركة ابدأ لتنمية المشروعات - الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية ابدأ- لتطوير الصناعة المصرية ابدأ- مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية بهدف تفعيل أطر التحول الرقمي بالقطاع الصناعي في مصر ، من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتقديم جميع خدمات وحلول الاتصالات، وتقنية المعلومات المتكاملة باستخدام كافة الأنظمة الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير كافة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ووقع مذكرة التفاهم كلا من الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات والسيد هشام ال شيخ رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات وطن الأول السعودية حيث أكدت الدكتورة أماني أن هذا التعاون يأتي متسقا مع أهداف مبادرة ابدأ والتي تسعي إلي دعم وتطوير قطاع الصناعة في مصر لاسيما في مجال الرقمنة وتوفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة طبقا للمعايير العالمية التحول الرقمي، والتي من شأنها تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي في مختلف القطاعات ورفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة المصنعين لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أعرب هشام ال شيخ عن سعادته بالتعاون مع مبادرة ابدأ مشيدا بجهود القيادة السياسية خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية ، لتصبح مصر واجهه الاستثمار الأولي في افريقيا كما أشار إلي دور المبادرة الوطنية ابدأ في دعم وتنمية القطاع الصناعي في مصر ، ودفعه نحو آفاق جديدة .



ابدأ توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول



ابدأ توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول



ابدأ توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول



ابدأ توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول



ابدأ توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول



ابدأ توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول



ابدأ توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول



ابدأ توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول