شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحانى الإنجليزى والكمبيوتر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا الأحد الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقا لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأدى الطلاب الامتحانات اليوم فى مادة الدراسات الاجتماعية، كما أدوا الخميس الماضى الامتحان فى مادتى العربيى والدين.

وفى السياق ذاته، تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثانى (دور أول) للشهادة الإعدادية بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلى التعليمية، يرافقه الدكتورة وفاء رضا مدير عام الإدارة.

واطمأن موسى من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وأنها جاءت مباشرة دون أي تعقيد، كما حرص "وكيل أول الوزارة" على متابعة جميع اللجان وتأكد من وجود المراوح والمياه داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

وشدد "مدير المديرية" على عدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع، وأشار إلى أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات تواجههم.