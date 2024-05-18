شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر لوحة سيارة "رعب 555" إلى مليون و250 ألف جنيه بسبب المزايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع أعداد المتزايدين علي لوحة سيارة مميزة حملت رقم "ر ع ب - 555” لـ 17 متزايدا في اليوم الثالث من عرضها علي بوابة مرور مصر الإلكترونية، ليصل سعرها الآن مليون و250 ألف جنيه، والتي بدأ المزاد عليها من 300 ألف جنيه في يوم عرضها الأول، وشهد تزايد أعداد المتزايدين من 10 أشخاص في اليوم الأول وصلت فيه إلي 370 ألف جنيه، ثم في اليوم الثاني يرتفع عدد المتزايدين إلي 15 شخصا لتسجل مليون جنيه، حتي وصلت الآن إلي الرقم المذكور أعلاه مليون و250 ألف جنيه، وينتهي التزايد عليها اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء.



اليوم الثانى من المزاد

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:



مزاد اليوم الاول

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.