مدبولي: رصدنا نماذج لشباب واعد في الصعيد قادر على تقديم خدمات ويتم تصديرها للخارج

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات قمة "Rise up" للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير: فخور بما تم تحقق في مجال ريادة الأعمال خلال السنوات الماضية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إننا رصدنا نماذج لشباب واعد في صعيد مصر قادر على تقديم خدمات بل ويتم تصديرها للخارج.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012