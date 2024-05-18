ملوك الفراعنة على الدائري.. 24 صورة ترصد أخر أعمال مشروع الهوية البصرية بـ"الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر في محافظة الجيزة، عن مواصلة أعمال تجميل وتطوير واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه يتم مواصلة طلاء وتجميل العديد من العقارات المطلة على الطريق الدائري وتزيينها برسومات لملوك الفراعنة القدماء؛ تزامنًا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتشهد محافظة الجيزة حاليًا، تطوير مختلف أنواع الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وكذلك محيط المتحف؛ تزامنًا مع اقتراب افتتاح المتحف.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كلف المحافظ كلف بتسخير جميع الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد، ومراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وحصل "الخليج 365"، على أخر صور أعمال تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالطريق الدائري؛ استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير.

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