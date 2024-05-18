بعد تجاوز أعضائها 300 ألف.. نقابة المحامين تكشف حقيقة وقف القيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، أنه لا يوجد قرار بوقف القيد بنقابة المحامين كما تردد، ولكن النقابة تعمل على وضع بعض القواعد؛ لضبط المنضمين الجدد للنقابة، بسبب كثرة المتقدمين لها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك نصًا في الدستور 2014، يفيد بأن كل نقابة حرة في مكونات الجدول، مشيرًا إلى أن كليات الحقوق تضخ كل عام ما بين 50 إلى 60 ألف خريج، منهم 2000 للجهات القضائية، و58 ألفا يتجهون لنقابة المحامين.

ولفت إلى أن سوق العمل لا يستطيع أن يستقبل كل الخريجين من كليات الحقوق، والنقابة ستقوم باستقبال الأعضاء، وفق القواعد والضوابط المحددة، ولذلك هناك عملية تنظيمية تجري حاليا، وليس هناك وقف للقيد.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي، يجب أن تجد حلًا؛ بسبب العدد الكبير الذي يتخرج من كليات الحقوق في العام الواحد، لافتًا إلى أن جدول نقابة المحامين تجاوز الـ300 ألف عضوًا.

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