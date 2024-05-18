16 طن مخدرات و357 متهمًا.. الداخلية تسقط أباطرة الكيف في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 338 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 357 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة وزنت قرابة 16 طن مخدرات متنوعة، و200 كيلو جرام بذور مخدر البانجو، ومساحة 16 فدان منزرعة بنبات الهيدرو المخدر.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت أجهزة الأمن 128 متهمًا بحوزتهم 147 قطعة سلاح ناري.

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 83137 حكم قضائي متنوع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.