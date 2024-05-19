خرطوشة تنهي حياة "غزل" في السيدة زينب.. والسبب خناقة على كلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

شهد حي السيدة زينب الشعبي بالقاهرة، واقعة مأساوية راح ضحيتها طفلة لم تكمل عقدها الأول، إثر معركة دامية دارت بين عامل بورشة وصاحب ورشة مجاورة، ولجأ العامل إلى إطلاق طلقات الخرطوش.

وأبلغ عدد من الأهالي قسم شرطة السيدة زينب التابع لمديرية أمن القاهرة، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية، مما تسبب في وفاة طفلة، وأصيب شباب آخر بطلق ناري.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ ووجدت طفلة لم تكمل عقدها الأول، تدعي "غزل" جثة هامدة، وشاب آخر مصاب بطلق ناري نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحريات رجال المباحث أكدت حدوث مشادة كلامية بين صاحب ورشة وعامل في ورشة مجاورة بسبب ربط صاحب الورشة "كلب" أمام ورشة المجاورة التي يعمل بها العامل.

وكشفت تحريات المباحث أن العامل احتج على رد صاحب الورشة، ودارت بينهما مشاجرة، استخدام فيها العامل سلاح ناري "خرطوش" مستهدفا صاحب الورشة، وتصادف تواجد المجني عليها الطفلة "غزل" التي أصابتها طلقة خرطوش وأصيب شاب آخر تصادف مروره بالشارع محل الواقع.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة المستخدمة في الجريمة، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان الضحية عقب توقيع الكشف الطبي على الجثمان.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.