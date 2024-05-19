خبير يكشف موعد طرح البطيخ البرتقالي بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور سليمان عمران أستاذ البطيخ بمعهد البساتين التابع لوزارة الزراعة، عن موعد طرح البطيخ البرتقالي بالأسواق المصرية.

وقال "سليمان"، لمصراوي إننا نمكث داخل معهد البساتين خلال الفترة الحالية على إجراء تجارب ودراسات علمية تهدف لتهجين بذور البطيخ البرتقالي "الأورنج" مشيرًا إلى أنها حققت نجاحات كبيرة حتى الآن.

وأشار إلى أن البطيخ البرتقالي سيطرح بالأسواق خلال الموسم القادم وذلك بعد أن تنتهي خطوات التهجين المتعقلة ببذوره.

يذكر أن البطيخ البرتقالي هو أحد أنوع البطيخ المتوارثة، فاكهة موسمية يبلغ متوسط وزن الثمرة حوالي 10 إلى 12 كيلو وهو طويل الشكل يتميز بحلاوة مذاقه قليل السعرات ومناسب لمن ينقصون أوزانهم يوضع في سلطات الفواكه وتزيين الأطعمة.

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