شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المنافسة: نتصدى لمحاولات إعاقة المنافسة فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، أن مهمتهم التصدي لمحاولات إعاقة المنافسة في الأسواق، موضحا أن السعر يحدد وفق آليات العرض والطلب، ولكن تدخل الأشخاص فى إزالة عمل آلية السوق يؤثر على المستهلك".

وشدد الدكتور محمود ممتاز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، على تركيزهم منع الممارسات الاحتكارية بفحص الأسواق التي تمس القطاع العريض من المواطنين، وعلى رأسها قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية؛ مشيرا إلى قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين.

وأثبت جهاز حماية المنافسة مخالفة 8 شركات منتجة وموردة وتجار تجزئة، وألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.