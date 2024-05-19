شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات لا تعرفها عن تأهيل المنشآت المائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبرى التابع لوزارة الموارد المائية والري بإنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكبارى، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائية الكبرى لـ81 قنطرة، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، بالإضافة إلى تحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكباري المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً.

وأعد قطاع الخزانات خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً، حيث تُسهم هذه الخطة فى إتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولي القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.

1- تم الانتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى والتي تعمل على توفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان، وإنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة بقدرة 32 ميجاوات/ ساعة، وإنشاء محور مرورى لتحسين الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل.

2- تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، استكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كل المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف.

3- تم مؤخراً الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط.

4- تم الانتهاء من أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبه وأسوار في "سد ومفيض دمياط – قنطرة فم الإسماعيلية – قناطر زفتي – قنطرة فم العباسي الجديد – قناطر أسيوط – قنطرة فم اللاهون".

5- تم الانتهاء من أعمال الجسات لـ8 قناطر بالوجه القبلي و15 قنطرة بالوجه البحري لاستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر طبقا لمخرجات الخطة الاستراتيجية.

6- جارى تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا.

7- إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكل المنشآت القائمة على المجارى المائية "أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع" الواقعة على الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية بإجمالى 50 ألف منشأ مائى.

8- تهدف قاعدة البيانات إلى تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.