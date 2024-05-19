أبرزها تجنب التدخين.. 9 نصائح مهمة للحماية من الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حذر المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الفئات من الموجة الحارة التي تشهدها البلاد الفترة الحالية من حيث ارتفاع في درجات الحرارة.

وبحسب المركز، فإن التحذيرات شملت كلا من: "الرضع، والصغار، والأطفال، وكبار السن" بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالمصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي المزمن.

ووجه المركز 9 نصائح هامة للمواطنين خلال هذه الموجة لحمايتهم من الأضرار الناتجة عنها وهي كالآتي:

- شرب كمية كافية من الماء تكون من 3-4 لترات يوميا.

- البقاء في الداخل والخروج للضرورة أو العمل مع الحرص والابتعاد عن أشعة الشمس.

- ارتداء ملابس خفيفة وذات الألوان الفاتحة.

- تجنب شرب الكحوليات والكافيين والمدخنات مثل الشيشة بأنواعها.

- الاسترخاء وعدم بذل جهد زائد.

- المحافظة على رطوبة الجسم بشكل معقول.

- تناول الأدوية تحت إشراف الطبيب الخاص.

- تناول الطعام الخفيف وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

- بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأمراض الرئوية المزمنة، مثل: "أمراض الانسداد الرئوي المزمن، أو أمراض الربو الشعبي وغيرها من الأمراض التنفسية"، عليهم استخدم البخاخات الخاصة بها، وضرورة الاتصال بالطبيب الخاص.

سذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 19 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

وأوضحت أن حالة طقس الأحد تتأثر بنشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبلاد والصحراء الغربية.

وتابعت "الأرصاد": التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.