غرامة تصل لـ50 ألف ريال.. "السياحة": إجراءات صارمة بشأن تأشيرات حج 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عن عقوبة من يقوم بأداء حج 2024 بتأشيرة زيارة.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، قررت تطبيق غرامة 10 آلاف ريال على كل من يضبط من المواطنين والوافدين الذين لا يحملون تصريح حج 2024 في المناطق الجغرافية المعلنة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه سيتم ترحيل الوافدين المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج من غير حاملي تصريح حج 2024 لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة، مشيرًا إلى أنه سيتم مضاعفة الغرامة المالية حال تكرار المخالفة.

وتابع "صادق"، أن عقوبة كل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات حج 2024 من غير حاملي التصريح ستكون السجن لمدة تصل لـ 6 سنوات وغرامة 50 ألف ريال سعودي.

وفي نفس الإطار، أشار عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إلى أن وزارة الحج والعمرة حذرت من أداء مناسك حج 2024 باستخدام تأشيرة الزيارة باعتبارها.

وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه لا حج بدون تصريح للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، مما يعني أنه ملزم للقادمين من خارج المملكة.

وأشار نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إلى أن المملكة اتخذت هذا العام بـ حج 2024 إجراءات أكثر تشددًا مقارنة بأي عام أو موسم حج مضى.