شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مسلى صناعى على بطاقة التموين خلال شهر مايو.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 سلعة، ويتم طرح مسلى صناعي وزن 800 جرام بسعر 36 جنيهًا ضمن مقررات تموين شهر مايو 2024 وذلك من قيمة الدعم المخصص لكل بطاقة.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو للشهر الخامس بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.