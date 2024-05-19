شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف فئات المرضى غير المصرح لهم بالسفر للحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك مجموعة من الأمراض حددتها الوزارة، المصابين بها لن يصرح لهم بالسفر لأداء مناسك الحج هذا العام.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت قائمة الأمراض كل من:-

1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى

2- مرضى تليف الرئة

3- حالات السمنة المفرطة المرضية

4- حالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام

5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة

6 - الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية.

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للحجاج المصريين فى موسم حج وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة اكتمال جرعات التطعيم للأنفلونزا والالتهاب السحائى مع اتباع التعليمات الصحية الواردة في كتيب التوعية.