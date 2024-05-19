شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ابتدائية وإعدادية الأزهر يؤدون امتحانات الرياضيات وأصول الدين والدراسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب وطالبات الأزهر امتحانات الفصل الدراسى الثانى لمرحلة إتمام المرحلة الابتدائية اليوم الأحد 19 مايو فى مادتى الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإثنين 20 مايو مادتى العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 21 مايو مادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

أما طلاب الشهادة الإعدادية فيؤدون امتحاناتهم اليوم الأحد 19 مايو فى مادتى أصول الدين " ورقة أولى -التفسير والحديث" والدراسات الاجتماعية، ويوم الإثنين 20 مايو مادتى أصول الدين " الورقة الثانية – التوحيد والسيرة" والعلوم، والثلاثاء 21 مايو مواد الجبر والتربية الفنية والحاسب الآلى، والأربعاء 22 مايو اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية 185908 طالب وطالب، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178014 طالب وطالبة، وبدأت امتحانات الشهاداتين الابتدائية والاعداية من يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024.