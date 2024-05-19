شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بحظر دخول التليفونات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت المديريات التعليمية والإدارات رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية من دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول اللجان، خاصة بعد تداول أسئلة الامتحانات أمس السبت فى أول يوم بامتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام مع تطبيق قواعد القانون على اى مخالفات تظهر وحرمان اى طالب يقوم بنشر الأسئلة على جروبات الغش من الامتحان لمدة عامين.



وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات، مشددا على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.