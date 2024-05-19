شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى فى أسوان تصل 45 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أغلب أنحاء الجمهورية تشهد اليوم ارتفاع ملحوظ واستمرار الموجه شديدة الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.