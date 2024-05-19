شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلق على تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية: اتخذنا الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على محاولات الغش ونشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني على جروبات الغش، قائلا: ما يحدث محاولات غش وتداول للأسئلة وليس تسريبا، واتخذنا كل الإجراءات القانونية.

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من انطلاقها نهاية الأسبوع الماضى وبداية الأسبوع الجارى، نشر وتداول جميع اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات الغش بالإضافة إلى إجاباتها .



الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى وقت سابق على أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات، مشددا على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.