شكرا لقرائتكم خبر عن لجان المقاومة فى فلسطين: أى قوة أمريكية تتواجد بالرصيف العائم هدف شرعى لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجان المقاومة في فلسطين: نعتبر الرصيف العائم خدمة للاحتلال، وعمل دعائي ومشاركة فعلية في تشريع الحصار واحتلال معبر رفح، وتخديراً وخدعة للرأي العام العالمي.

وأضافت لجان المقاومة فى فلسطين: "من يريد إغاثة شعبنا عليه أولاً وقف الحرب والقتل والمجازر بحقه والكف عن دعم عدوه بالسلاح والمال، ونرفض أي تواجد أجنبي على شاطئ بحر غزة قطاع غزة أو معابرها".

وحذرت لجان المقاومة فى فلسطين: "ستكون أي قوة أمريكية، أو تابعة للاحتلال، أو غير ذلك تتواجد على أي شبر من أرضنا هدفاً شرعياً لمقاومينا ومجاهدينا".