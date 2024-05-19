شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور التقطها "مصر سات 2" للعاصمة الإدارية والأهرامات وقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء المصرية عن أحدث الصور عالية الدقة التقطها القمر الصناعي "مصر سات 2"، والتي تمثل طفرة تقنية ورؤية مستقبلية تسهم في دفع عجلة التنمية والابتكار في مصر والعالم العربي.

وأكدت وكالة الفضاء، أن هذه الصور تعد أكثر من مجرد لقطات فضائية؛ فهي أدوات حيوية تستخدم في مجالات عديدة مثل الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وتوفير البيانات الدقيقة لصناع القرار.

واختتمت: مع كل صورة جديدة نتلقاها، نفتح نافذة جديدة على عالمنا، نرى من خلالها تفاصيل لم يكن بالإمكان رصدها من قبل ومن هذا المنطلق نعدكم بتزويدكم بأحدث الصور الدورية التي تكشف عن دقة البيانات، مما يدعم مختلف القطاعات الحيوية ويساعد في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

وتتضمن الصور الملتقطة صور لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية – الحي الإداري بالعاصمة الإدارية – المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية - قناة السويس – الأهرامات)).

تابعونا في رحلتنا الاستكشافية عبر الفضاء، حيث نجمع بين العلم والتكنولوجيا لرسم خريطة جديدة لمستقبل مصر والعالم بأسره. في كل صورة، قصة، وفي كل بيكسل، بيانات تثري حياتنا ومعرفتنا. انضموا إلينا، واستمتعوا برؤية الأرض كما لم تروها من قبل، عبر القمر الصناعي "مصر سات 2".

حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الأهرامات

المدينة الأولمبية

قناة السويس