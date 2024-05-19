شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية حيث تضمنت النقاط التالية:

غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.

التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

شرب كمية كافية من المياه يوميًا.

وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.