شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 800 ألف شخص فروا من رفح الفلسطينية منذ بدء العملية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة أن 800 ألف شخص أجبروا على الفرار من رفح الفلسطينية منذ بدء العملية الإسرائيلية.



وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن المجاعة في شمال غزة وشيكة، والفلسطينيون يواجهون أزمة حادة لعدم وصول الإمدادات الإنسانية، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.