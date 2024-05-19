شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة مع المخاطر الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة تحت عنوان " صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك في التاسعة والنصف صباحًا يومي الأحد والاثنين 19و20 مايو 2024.

وقالت الدكتورة أمنية الفقى رئيس المؤتمر ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، يسعدني ويشرفني أن أرحب بحضراتكم جميعا في جامعة القاهرة العريقة وأشكركم على حضوركم الكريم للمشاركة الفعالة في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمنعقد على مدار اليوم وغدا بإذن الله تعالى.تحت عنوان "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين".



فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات

وأوضحت أن الهدف من هذا المؤتمر وفي هذا التوقيت تحديدا هو تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة به وحالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي والإقليمي، وذلك من خلال وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية واصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة للإسراع بالنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وتابعت، يشارك في هذا المؤتمر مجموعة مرموقة من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ونخبة من الكوادر البحثية المتميزة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (26 باحث و21 أستاذا جامعيا وخبيرا اقتصاديا)، وممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

ونناقش في هذا المؤتمر تأثير المخاطر المتزايدة وعدم اليقين على عملية صنع السياسات النقدية والمالية والصناعية والزراعية والتجارية والاستثمارية والمناخية، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة والمياه، كما نناقش ماهية الآليات العملية التي تمكننا من صنع سياسات اقتصادية متسقة وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها، وأهمية البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات الاقتصادية المستنيرة. ونبحث أيضا في كيفية اغتنام الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي لاستشراف المستقبل وطرح حلول استباقية للأزمات.



المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات

وتوجهت بالشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على استضافته للمؤتمر وأتوجه بجزيل الشكر والامتنان والتقدير و الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية و الدكتورة ناهد محيسن رئيس قسم الاقتصاد بالكلية على دعمهما اللامتناهي للمؤتمر. وكذلك فريق العمل بكليتي المتميزة التي أفتخر بها. كما أشكر أساتذتي وزملائي وزميلاتي الأعزاء رؤساء الجلسات والمعقبين والباحثين فلولا دعمهم ومساندتهم لما إنعقد هذا المؤتمر.

والشكر إلى الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على اهتمامه وحرصه على إقامة المؤتمر العلمي السنوي للمركز بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتوطيد شراكة بحثية متميزة بين المركز والكليةتستهدف تقديم مقترحات بناءة داعمة لعملية صنع القرار في مصر. والشكر موصول لفريق العمل الكفء بهذا المركز الفكري الرائد في مصر والوطن العربي.