شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا يوجد عرض بعينه يدل على وجود الإصابة بسرطان البروستاتا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد عرض بعينه يدل على وجود الإصابة بسرطان البروستاتا مؤكدة أهمية الكشف المبكر عن المرض بالفحوص والتحاليل .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: توجد غدة البروستاتا حول مخرج البول لذا يشكي معظم الرجال من ضعف التبول والإحساس بعدم اكتمال تفريغ المثانة، وفي بعض الأحيان يشعر المريض بألم شديد فوق أحد العظام إذا حدث انتشار للخلايا في العظام.

واستكملت وزارة الصحة والسكان: اطمئن على صحتك بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.