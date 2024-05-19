شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس مجلس الوزراء: منصة حوار أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حرص المركز على تعميق المشاركة المجتمعية في الملفات المسندة إليه، ونجح في هذه التجربة من خلال مناقشة وثيقة سياسة الملكية التي ضمت ورش ومناقشات بحضور 1000 خبير لبلورة الملامح النهائية لها، بالإضافة إلى إعداد دراسة بحثية متعمقة حول سيناريوهات الاقتصاد المصري والتي شملت مشاركة لأكثر من 400 خبير محلى ودولى.

وأشار خلال كلمته بالمؤتمر العلمى السنوى للمركز والمنعقد الان بجامعة القاهرة ، إلى إنه قد تم تطوير منصة دائمة لمناقشة الأفكار والآراء من الخبراء تحت مسمى منصة "حوار" ، أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، ومنذ إنشائها في فبراير 2023 وحتى الآن، تم طرح 60 موضوعًا للحوار المجتمعي وللخبراء حول أهم القضايا التي تهم متخذي القرار علما بان ما يطرح ويناقش بها يتم تقييمه من خلال لجنة دائمة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية وتتويجا لمجهودات المنصة في تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة، حصلت المنصة على جوائز عالمية من كبرى المؤسسات الدولية، في فئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع.

ولفت أن مركز المعلومات يمد جسور الاتصال إلى المحافظات على مستوى الجمهورية بتنظيم مسابقة سنوية لأفضل فكرة تحقق التنمية المستدامة، بل ولدينا إطار مستقرا كقناة اتصال مستمرة مع طلبة الجامعات على مستوى الجمهورية تحت مسمى "منتدى السياسات العامة " حيث شمل مشاركات لأكثر من 550 طالبا ويضم أكثر من 70 خبيرا أكاديميا وتنفيذيا.