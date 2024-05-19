شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز البحوث الزراعية يصدر قرارات مهمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عدة قرارات في إطار خطة الارتقاء بمركز البحوث الزراعية خلال الفترة الماضية.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتورة مها جلال بلبع رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية مديرا للمحطة الإقليمية بالأراضي الجديدة بالنوبارية وذلك بالإضافة إلى عملها، والدكتور محمد عبد العزيز عبد النبي باحث أول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالجيزة وذلك بالإضافة إلى عملة.

وقرر تكليف الدكتور أبوزيد عبد المحسن أبو زيد باحث أول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالنوبارية ومدير وحدة بحث وتطوير الأراضي الجيرية بالنوبارية وذلك بالإضافة إلى عمله، والدكتور حسين محمود خليل رئيس بحوث بمعهد الأراضي والمياه والبيئة مديرا للمحطة الإقليمية ببهتيم وذلك بالإضافة إلى عمله.

وشملت القرارات تكليف الدكتور إبراهيم سعيد محمد مسعد باحث اول بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالسرو وذلك بالإضافة إلى عمله، والدكتور عصام نجيب سالم الأطرش رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين مديرا لمحطة بحوث بساتين القناطر الخيرية وذلك بالإضافة إلى عمله.