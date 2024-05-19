شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة القاهرة الجديدة تتابع سير امتحانات المرحلة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت الدكتورة إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية لجان امتحانات المرحلة الثانوية بمدرسة عمر بن الخطاب حيث أدى الطالبات الصف الثانى الثانوى العام امتحانات نهاية العام فى مادة الفيزياء الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، حيث تابعت مستوى الامتحان والأسئلة مع الطلاب وعدم وجود أى مشكلات تتعلق بالأسئلة، كما اطمأنت على تميكن جميع الطلاب من الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية.

ووجهت الدكتورة إيمان عبد الله المدارس بتوفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان الامتحانية، والتصدى لأى محاولات غش.

وكانت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن ، تقرر الآتي :-

وبدأت امتحانات النقل والشهادات الإعدادية للفصل الدراسي الثاني يوم 8 مايو 2024، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، كما تم مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، أيام 4 و5 و6 و7 مايو الجارى.