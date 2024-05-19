شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض الزهور بالمتحف الزراعى بمشاركة 200 عارض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض زهور الربيع في دورته رقم 91، والذي يقام تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمشاركة 200 عارض.

وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعرض فتح ابوابه منذ التاسعة صباحا للزائرين منذ التاسعة صباحا، ويستمر لمدة شهر كامل بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية و شركات القطاع الخاص وممن يهتم بنباتات الزينة والصبارات ونباتات الظل وتنسيق الحدائق وزهور القطف.

وأشار إلى أنه على هامش المعرض يقام معرض خير مزارعنا لاهالينا والذي من خلاله يتم عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

من جانبه، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى إن المعرض يضم حوالي 200 عارضا وأكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، لافتا إلى أن المعرض يشهد مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وأشار إلى الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها للسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عزوز أن معرض زهور الربيع، في نسخته الـ91 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.