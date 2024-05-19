شكرا لقرائتكم خبر عن عميد اقتصاد القاهرة: نبحث مع مجلس الوزراء تأثير التحديات فى رسم السياسات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان محمد علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في افتتاح مؤتمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنه من دواعي سرورنا أن نشهد اليوم افتتاح المؤتمر السنوي الأول لواحد من أهم وأكبر مراكز الفكر في مصر والوطن العربي، وهو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث يعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة القاهرة ممثلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي الكلية التي يطلق عليها درة تاج جامعة القاهرة، والتي بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1960/1961 على غرار London School of Economics

وقالت الدكتورة حنان خلال كلمتها الافتتاحية،ومنذ ذلك الحين والكلية تطبق شعار الالتزام والتميز والرقي فعلى مستوى العملية التعليمية يسود نظام الساعات المعتمدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وهناك العديد من الشراكات بين الكلية والجامعات الدولية مثل السوربون وشيكاغو وهامبورج وحديثا مع إيست لندن وهناك برامج مشتركة مع المؤسسات المحلية مثل هيئة الرقابة الإدارية وكلية الدفاع الوطني والكلية الحربية، ولقد حصلت الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول كلية علوم اجتماعية عام 2011، كما حصلت على شهادتي الأيزو 9001 و21001 ، واعتلت المركز الثاني لجائزة التميز الحكومي بين أكثر من بين 454 كلية في الجامعات الحكومية عام 2021، ونحن الآن بصدد الحصول على الاعتماد الدولي.

وعلى مستوى البحث العلمي فقد تم إدراج مجلة الكلية Review of Economics & Political Science ضمن قواعد البيانات الدولية، وفي أحدث تصنيف ل QS احتل الاقتصاد والاقتصاد القياسي الترتيب من 251 – 300، على مستوى العالم.

وعلى مستوى خدمة المجتمع تمتليء الكلية بالعديد من المراكز البحثية مثل: مركز الدراسات الاقتصادية، ومركز الدراسات السياسية، ومركز المسوح والتطبيقات الإحصائية، ومركز استشارات الإدارة العامة، كما تم إنشاء حاضنة الأعمال لتصبح أول حاضنة أعمال في الجامعات الحكومية، وهناك العديد من الوحدات مثل وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة دراسات المرأة، ووحدة دراسات الهجرة، ووحدة التوظيف والتدريب، ووحدة الاستشارات والدعم الطلابي، والمكتب الأخضر.

وتابعت أن هذا المؤتمر بعنوان "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، يناقش موضوعات شديدة الأهمية حيث يلتقي الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصون في جلسات وحلقات نقاشية وورش عمل على مدار يومين لدراسة وتحليل نوعية المخاطر التي يموج بها العالم مثل التغيرات المناخية وأزمات الطاقة وشح المياه وانتشار الأوبئة والصراعات السياسية وغيرها.

وأكدت أن المؤتمر يستهدف بحث تأثير هذه التحديات في رسم السياسات الاقتصادية، وأيضا التعرف على كيفية قياس مستويات هذه المخاطر وأبعادها، و تحديد آليات صنع القرار للحد منها أو تجنب تأثيرها.

وفي ظل نقص المعلومات وعدم اليقين تظهر الحاجة إلى استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتمكين صناع القرار من إيجاد الحلول الاستباقية للأزمات، واستشراف المستقبل بغرض وضع السياسات الاقتصادية الملائمة.