شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مهمة من القومى للبحوث للأمهات حال إصابة الطفل بالجديرى المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث، نشرة طبية للدكتورة سارة فوزي سلام أستاذ صحة الطفل استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة قسم صحة الطفل معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث حول مرض الجديرى المائى.

وأوضحت النشرة الطبية، أن الجديري المائي هو مرض فيروسي مُعدٍ يصيب الجلد والأغشية المخاطية، وأن الأطفال هم الأكثر عرضة للفيروس، حيث تتم العدوي عن طريق رذاذ الهواء المحتوي علي الفيروس أو التلامس مع الطفح الجلدي عندً مخالطة مريض، وتظهر أعراض أولية بعد فترة حضانة للفيروس من 10-12 يوما علي شكل غثيان وفقدان شهية وآلام في العضلات والصداع مع ارتفاع في درجة الحرارة.

وتابعت تستمر من يومين إلي 4 أيام يلي هذه المرحلة ظهور الطفح الجلدي المميز للمرض كنقاط صغيرة حمراء أو زهرية اللون على الوجه وفروة الرأس والجذع وأعلى الذراعين والساقين.

وشددت أنه يجب علي الأم -عند ظهور أي طفح جلدي علي الطفل بعد فتره من الإعياء وفقدان الشهية مع وجود حرارة -التوجه إلي طبيب الأطفال لتأكيد التشخيص لو ظهر هذا الطفح الجلدي بعد مخالطة حالة من الجديري المائي ويجب عزل الطفل وتقديم الغذاء المتوازن وعلاج الأعراض كًخافض حرارة ودهان ملطف للطفح الجلدي، وأحيانا يوصي أطباء الأطفال بمضادات الهستامين عند وجود حكهة شديدة علي الطفح الجلدي أو يوصي ببعض العلاجات الأخري خاصة عند وجود مضاعفات أو عدوي أخري مصاحبه لهذا الفيروس.

كما أوصت الأم بعدم لمس الطفح الجلدي أو استخدام الإسفنجة مع الاستحمام والحرص علي قص أظافر الطفل لإن هذا الطفح الجلدي يمكن أن يترك أثرا دائما علي الجلد لو تم التعامل بطريقة خاطئة.